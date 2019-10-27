Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altan'ın yeni hamlesi şaşırtacak

Ekranlarda izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlerken Altan'ın Hızır'a yapacağı yeni hamle merak konusu oldu. İzleyiciler şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman bu akşam yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.