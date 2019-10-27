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  • 27.10.2019 18:44
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 18:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altan'ın yeni hamlesi şaşırtacak

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta salı günü yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır'ın yaptığı planla Altan zor duruma düşecekken yeni bir ismin ortaya çıkmasıyla dengeler değişmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

EDHO 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranlarda izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlerken Altan'ın Hızır'a yapacağı yeni hamle merak konusu oldu. İzleyiciler şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman bu akşam yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

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