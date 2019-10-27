Show TV'nin pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Aşk Ağlatır'da bu hafta heyecan doruktaydı. Dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Yeni bölümde Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlıyor. İzleyiciler şimdi Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Nalan'a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada'dadır. Her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar.