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  • 27.10.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 23:02

9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nihal Ada ile anlaşıyor!

Pazar akşamları izleyiciler tarafından ilgiyle izlenen dizisi bu akşam yeni bölümüyle dikkat çekti. Yeni bölümde Yusuf her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arıyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak edilmeye başlandı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin pazar akşamları izleyici karşısına çıkan dizisi Aşk Ağlatır'da bu hafta heyecan doruktaydı. Dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Yeni bölümde Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlıyor. İzleyiciler şimdi Aşk Ağlatır 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf, Nalan'a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada'dadır. Her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar.

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