Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? | Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A: 3. Selim 3. Mustafa'nın oğludur
B: 3. Mustafa 3. Ahmed'in oğludur
C: 3. Ahmed 3. Mehmed'in oğludur
D: 3. Mehmed 3. Murad'ın oğludur
Doğru Cevap: 3. Ahmed 3. Mehmed'in oğludur
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