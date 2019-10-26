Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? | Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A: 3. Selim 3. Mustafa'nın oğludur

B: 3. Mustafa 3. Ahmed'in oğludur

C: 3. Ahmed 3. Mehmed'in oğludur

D: 3. Mehmed 3. Murad'ın oğludur

Doğru Cevap: 3. Ahmed 3. Mehmed'in oğludur