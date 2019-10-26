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  • 26.10.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 23:22

Hangisi, da Vinci'nin Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden değildir? | Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Cumartesi günleri ATV ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hangisi , I. Fransuva'nın davetini kabul eden da Vinci'nin ömrününün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?" sorusu yönetildi. 'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Da Vinci'nin Amboise'a giderken yanına aldığı eser...

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi , I. Fransuva'nın davetini kabul eden da Vinci'nin ömrününün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?

A: Mona Lisa

B:Vaftizci Yahya

C: Meryen ve Çocuk isa Azize anne ile

D: Son Akşam Yemeği

Doğru Cevap: Son Akşam Yemeği

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