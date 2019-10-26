ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi , Fransa Kralı I. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin ömrününün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?

A: Mona Lisa

B:Vaftizci Yahya

C: Meryen ve Çocuk isa Azize anne ile

D: Son Akşam Yemeği

Doğru Cevap: Son Akşam Yemeği