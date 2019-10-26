ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi , Fransa Kralı I. Fransuva'nın davetini kabul eden Leonardo da Vinci'nin ömrününün son yıllarını geçireceği Amboise'a giderken yanına aldığı eserlerden biri değildir?
A: Mona Lisa
B:Vaftizci Yahya
C: Meryen ve Çocuk isa Azize anne ile
D: Son Akşam Yemeği
Doğru Cevap: Son Akşam Yemeği
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