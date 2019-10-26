Hangisi bağcılıkta meyvelerin kalitesini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? | Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangisi bağcılıkta meyvelerin kalitesini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır?
A: Bilezik alma
B: Bilezik verme
C: Bilezik bozma
D: Bilezik satma
Doğru Cevap: Bilezik alma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.