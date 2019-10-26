Hangisi bağcılıkta meyvelerin kalitesini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır? | Kim Milyoner Olmak İster sorusu

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangisine sarman denir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi bağcılıkta meyvelerin kalitesini artırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

A: Bilezik alma

B: Bilezik verme

C: Bilezik bozma

D: Bilezik satma

Doğru Cevap: Bilezik alma