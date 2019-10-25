Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası Esra Erol'da ortaya çıktı. Esra Erol'da programına katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğullar Hamit Demiröz'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti.
ATV ESRA EROL'DA AKILALMAZ İLİŞKİLER AĞI! KOCASIYLA SEVGİLİSİNİ TANIŞTIRDI AMA... (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
ATV Esra Erol'da akılalmaz ilişkiler ağı! Kocasıyla sevgilisini tanıştırdı ama...
Akıllara durgunluk veren ilişkiler ağır Esra Erol'da ortaya çıktı. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında akılalmaz bir olay yaşandı. Programa katılan Şenol-Fatma Demiröz çifti, oğullar Hamit Demiröz'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen ve oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti. Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi. Kocasıyla sevgilisini tanıştırdı, kocası sevgilisinin kardeşine aşık oldu.
Kocasını sevgilisinin ailesine kardeşim diye tanıştıran kadının foyası Esra Erol'da ortaya çıktı. Esra Erol'da programına katılan Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğullar Hamit Demiröz'den 1 yıldır haber alamadıklarını ve kendini doktor olarak tanıtan adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bu kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti.
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