Çukur 73. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Mahkeme gününün gelip çattığı Çukur'da savaş başlıyor. Koçovalıların yeni düşmanı ortaya çıkıyor. Adliyeye giden Koçovalı kadınlarını tehlike bekliyor. Adım adım yaklaşan tehlike Yamaç ve Cumali'de endişe yaratıyor. Öte yandan Damla'nın Akın ile ilgili verdiği haberle Yamaç şok oluyor. Peki, Çukur'un 3. sezon 6. bölümünde neler olacak? İşte Çukur 73. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR'UN 73. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İşte Çukur 3. sezon 6. bölüm fragmanı;

Mahkeme gününün gelip çattığı, Koçovalı kadınların adliyeye geldiği tanıtımda onları korku dolu gözlerle izleyen Yamaç ve Cumali'nin endişeli halleri dikkat çekiyor. Tehlikenin adım adım yaklaştığı, çıkan çatışmanın heyecanı yükselttiği tanıtımda Damla, Akın'la ilgili verdiği haberle Yamaç'ı şoke ediyor.

Yamaç ve Akın'ın karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Yamaç'ın Akın'a hesap sorduğu anlar gerilimi artırıyor. Yamaç, Akın'ın Çukur'dan gitmesini isteyerek izleyenleri şaşırtırken, Akın amcasının yanlış yaptığını düşünüyor. Akın'ın tepkisiyle Yamaç sinirlerine hakim olmakta zorlanıyor.