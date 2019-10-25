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  • 25.10.2019 22:32
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 22:32

25 Ekim açıklandı mı? Payitaht Abdülhamid, Hercai, Sevgili Geçmiş

25 Ekim Cuma günü ATV ekranlarında Hercai dizisi 18. bölümüyle, Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar 528. bölümüyle, TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid 93. bölümüyle ve Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesiyle birlikte 25 Ekim açıklandı mı sorusu akıllara geldi. Payitaht Abdülhamid, Hercai, Sevgili Geçmiş nedir?

25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında dizi ve programları yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. 25 Ekim Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 26 Ekim Cumartesi günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

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