Ekranları başında dizi ve programları yakından takip eden izleyiciler reyting sonuçları hakkında araştırmalara başladı. 25 Ekim Cuma günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 25 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sıralaması 26 Ekim Cumartesi günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.