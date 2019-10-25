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  • 25.10.2019 21:52
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 21:52

Sevgili Geçmiş'in ? kaç yaşında ve nereli?

Star TV'de bu akşam Sevgili Geçmiş dizisi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi de oldu. Dizide Azra Yılmaz'ı güzel oyuncu canlandırıyor. İzleyiciler ise şimdi Sevgili Geçmiş'in Azra Yılmaz'ı sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nerelidir? İşte hayatı...

Sevgili Geçmiş oyuncusu Özge Özacar kimdir?

Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Sevgili Geçmiş oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Peki, Sevgili Geçmiş'in Azra Yılmaz'ı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da doğan Özge Özacar, Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkat çeken Özge Özacar, daha sonra Oyunbozan adlı dizide rol aldı.

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