Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam Star TV ekranlarında başlıyor. Diziyi ekranları başında takip eden izleyiciler ise Sevgili Geçmiş oyuncuları hakkında araştırma yapıyor. Sevgili Geçmiş dizisinde Azra Yılmaz karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Peki, Sevgili Geçmiş'in Azra Yılmaz'ı Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nerelidir? İşte merak edilen detaylar...

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da doğan Özge Özacar, Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle dikkat çeken Özge Özacar, daha sonra Oyunbozan adlı dizide rol aldı.