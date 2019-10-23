Afili Aşk dizisi dikkat çeken bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Ayşe'nin sarhoşken söylediklerini aklından çıkaramayan Hülya, Ceyda'dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözmeye çalışıyor. Peki, Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe'yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar.