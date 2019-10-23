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  • 23.10.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 23:43

20. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe’yi şaşırtıyor

Çarşamba akşamı 'de izleyicisiyle buluşan 'ın 19. bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecanla takip edilen yeni bölümde Kerem ve Ayşe henüz kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguların içinde kaybolurken Hülya ikilinin peşine düşüyor. İzleyiciler şimdi . yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Afili Aşk dizisi dikkat çeken bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Ayşe'nin sarhoşken söylediklerini aklından çıkaramayan Hülya, Ceyda'dan da aldığı destekle bu evlilikteki sır perdesini çözmeye çalışıyor. Peki, Afili Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Terapistten gelen rapor Kerem ve Ayşe'yi şaşırtır. Rapordan çıkan sonuç ikiliyi nasıl etkileyecektir? İkilimiz bir türlü dile getirmedikleri ilk aşk meselesini bir an bile akıllardan çıkaramazlar.

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