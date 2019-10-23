ATV CANLI YAYIN

Yayınlandığı günden bu yana heyecanla takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ortalığın karışacağı bölümde Melek'i aramaya çıkan Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır.