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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 20:18

61. bölüm canlı izle! Beklenmedik iki misafir geliyor

61. bölüm canlı izle! ekranlarında çarşamba akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölümünde dengeler değişmeye başlıyor. Yeni bölümde evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sansa da yaşadıkları onu son derece üzüyor. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

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Yayınlandığı günden bu yana heyecanla takip edilen Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ortalığın karışacağı bölümde Melek'i aramaya çıkan Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başlıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır.

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