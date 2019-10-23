Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul Haziran ayında "sezon finali" bölümüyle ekranlara bir süreliğine veda etti. Yeni sezonda dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Kuruluş Osman'ın yayın tarihi de merak konusu oldu. İzleyicileri bu nedenle Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. İşte merak edilen detaylar...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son tanıtımında "Yakında" ibaresine yer verildi. Dizinin yapım şirketi ve ATV'den yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kuruluş Osman'ın Kasım ayında izleyicisiyle buluşacağı tahmin ediliyor.