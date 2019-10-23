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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 23:07

6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alpay menfaati için her şeyi göze alıyor!

TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi bu akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Alpay, menfaati için her şeyi göze alıyor. Karadağ konağında ise "Melek beni boşadı" cümlesi yankılanıyor. İzleyiciler şimdi bölümün ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan detaylar...

Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını veriyor. Bölümün ardından izleyiciler Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ''Melek beni boşadı'' cümlesi yankılanır.

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