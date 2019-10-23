Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını veriyor. Bölümün ardından izleyiciler Benim Adım Melek 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ''Melek beni boşadı'' cümlesi yankılanır.