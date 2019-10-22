Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Behzat ve Boran'a ne olacağı merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler EDHO 145. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.