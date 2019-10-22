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  • 22.10.2019 23:02
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 23:02

. bölüm fragmanı yayına girdi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hareketlilik sürüyor!

Salı günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta ortalık iyice karışmaya başladı. Boran ve Behzat yaptıklarından ötürü masa tarafından suçlu görülürken iki ismin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Bölümün ardından izleyiciler şimdi . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizide bu hafta yaşananlar...

EDHO 145. bölüm fragmanı yayına girdi mi?

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor. Bu hafta yayınlanan bölümde Behzat ve Boran'a ne olacağı merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler EDHO 145. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

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