Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm canlı izle! Boran ve Behzat ölecek mi?

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Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

ALTAN'IN CEVABI NE OLACAK?

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

BEHZAT ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.

BEHZAT VE BORAN ÖLECEK Mİ?

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır.

FEYYAZ PLANINI YAPIYOR

Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.