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  • 23.10.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:27

atv'de rüzgarı esecek! ? İşte

dizisi için nefesler tutuldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'nın yayınlanan 1. sezon fragmanı, milyonlarca izlenme ve beğeni aldı. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın detayları belli olmaya başladı. Peki, başlayacak? İşte ...

atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek!

Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman? Atv'de seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman için araştırmalar sürüyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımının ardından vatandaşlar yayın tarihini beklemeye başladı. Osman Bey'e iktidar ve cihan devleti müjdesinin verildiği ilk tanıtımın ardından ikinci tanıtım merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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