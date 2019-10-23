Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman? Atv'de seyirci karşısına çıkacak Kuruluş Osman için araştırmalar sürüyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımının ardından vatandaşlar yayın tarihini beklemeye başladı. Osman Bey'e iktidar ve cihan devleti müjdesinin verildiği ilk tanıtımın ardından ikinci tanıtım merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

atv'de Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.