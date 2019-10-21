Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Zalim İstanbul bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanan olaylar ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Yeni bölümde Agah Bey'in aldığı kararlar çok konuşulacak. Bölümün bitmesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren ve Neriman, Agâh'ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk'e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk'in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.