İzleyicilerin her hafta pazartesi günü büyük bir ilgiyle takip ettiği Çukur dizisinde bu hafta ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Azer'in yapacağı hamleler merak konusu olurken Yamaç'ın geri dönmesiyle birlikte dengeler alt üst oldu. Bölümün son bulmasıyla birlikte Çukur 73. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek.