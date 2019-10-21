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  • 21.10.2019 23:50
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 23:50

73. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Yamaç'ın dönmesi dengeleri alt üst ediyor!

Show TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde yer yerinden oynadı. Yeni bölümde Yamaç'ın geri dönmesiyle birlikte ortalık iyice karışmaya başladı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çukur 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyicilerin her hafta pazartesi günü büyük bir ilgiyle takip ettiği Çukur dizisinde bu hafta ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Azer'in yapacağı hamleler merak konusu olurken Yamaç'ın geri dönmesiyle birlikte dengeler alt üst oldu. Bölümün son bulmasıyla birlikte Çukur 73. yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek.

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