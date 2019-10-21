Star TV ekranlarında büyük bir merakla takip edilen Çocuk dizisinin yeni bölümünde ortalık karıştı. Yeni bölümde Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar oluyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Çocuk 7. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan'dan duydukları Ali Kemal'i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye'yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan'ı da Akça'nın üzerine salacaktır.