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  • 21.10.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı: Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!

yicide şok etkisi yarattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi de masada husumet artıyor. Meftunlar kendilerine yapılan saldırının Boran ve Behzat tarafından gerçekleştirildiğini masaya iletince Hızır kararı veriyor. Peki 'da Boran ve Behzat ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı ve EDHO yeni bölümden ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 5 sezondur izleyiciye aynı heyecanı yaşatan efsane dizisi EDHO'da ortalık iyice karışıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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