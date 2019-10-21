Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı: Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 5 sezondur izleyiciye aynı heyecanı yaşatan efsane dizisi EDHO'da ortalık iyice karışıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...