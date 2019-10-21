Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin 5 sezondur izleyiciye aynı heyecanı yaşatan efsane dizisi EDHO'da ortalık iyice karışıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı: Boran da Behzat da masanın kuralları gereği öldürülecek!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. yeni bölümde masada husumet artıyor. Meftunlar kendilerine yapılan saldırının Boran ve Behzat tarafından gerçekleştirildiğini masaya iletince Hızır kararı veriyor. Peki EDHO'da Boran ve Behzat ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı ve EDHO yeni bölümden ipuçları...
- Fitness kelimesini TDK'da aradığınızda sözlük hangi cevabı verir?
- Tiran ve İşkodra şehirleri hangi Balkan ülkesindedir?
- Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.