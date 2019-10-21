Çukur 72. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen yeni bölüme dair detaylar belli oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın Çukur'a dönmesi büyük heyecan yaratırken, Yamaç'ın Şenol ile yapacakları merakla bekleniyor. Çukur'a gelecek yeni düşmanın kim olduğu ve neler yapacağı izleyici tarafından bekleniyor. Peki, Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Çukur 72. yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de saat 20.00'de ekranlara gelecek.