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  • 21.10.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 11:48

yeni bölüm bu akşam var mı? Çukur 72. bölüm fragmanında yer yerinden oynuyor! Yamaç ve Şenol...

'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 72. bölümü geçtiğimiz hafta milli maç nedeniyle yayınlanmamıştı. Seyirciler yeni bölümün bu akşam olup olmayacağını araştırıyor. Öte yendan dizinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç ve Şenol'un planı merak uyandırdı. Peki, ? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

Çukur yeni bölüm bu akşam var mı?

Çukur 72. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen yeni bölüme dair detaylar belli oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın Çukur'a dönmesi büyük heyecan yaratırken, Yamaç'ın Şenol ile yapacakları merakla bekleniyor. Çukur'a gelecek yeni düşmanın kim olduğu ve neler yapacağı izleyici tarafından bekleniyor. Peki, Çukur yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Çukur 72. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Çukur 72. yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Yeni bölümde neler olacak? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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