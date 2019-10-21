Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecana beklenen dizinin hangi tarihte başlayacağı merakla beklenirken yayınlanan ilk tanıtım büyük ses getirdi. Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi açıklandı mı? Kuruluş Osman 1. sezon ne zaman? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'da heyecan başlıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.