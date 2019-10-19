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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 23:47

İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

Cumartesi günleri ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Fitness kelimesini TDK'da aradığınızda sözlük hangi cevabı verir?

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

A: Zindelik

B: Uygunluk

C: Form tutma

D: Sağlıklı yaşam

Doğru Cevap: Sağlıklı yaşam

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