ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

A: Zindelik

B: Uygunluk

C: Form tutma

D: Sağlıklı yaşam

Doğru Cevap: Sağlıklı yaşam