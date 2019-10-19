ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Osmanlı Devleti döneminde Lehistan olarak da bilinen ülke hangisidir?
A: Romanya
B: Rusya
C: Japonya
D: Polonya
Doğru Cevap: Polonya
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