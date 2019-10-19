ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Gülen Gözler adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Gülen Gözler adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?

A: İsmet

B: Fikret

C: Kudret

D: Hikmet

Doğru Cevap: C: Kudret