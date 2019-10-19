ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru:Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

A: Dinazor kemikleri

B: İnsan iskeletleri

C: Mamut kalıntıları

D: Çini porselenler

Doğru Cevap: A: Dinazor kemikleri