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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 21:54

Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

Cumartesi günleri ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru:Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?

A: Dinazor kemikleri

B: İnsan iskeletleri

C: Mamut kalıntıları

D: Çini porselenler

Doğru Cevap: A: Dinazor kemikleri

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