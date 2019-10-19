ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru:Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
A: Dinazor kemikleri
B: İnsan iskeletleri
C: Mamut kalıntıları
D: Çini porselenler
Doğru Cevap: A: Dinazor kemikleri
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