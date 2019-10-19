ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

A: Cinas

B: Asonans

C: Palindrom

D: Akrostiş

Doğru Cevap: