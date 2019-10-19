ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
A: Cinas
B: Asonans
C: Palindrom
D: Akrostiş
Doğru Cevap:
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