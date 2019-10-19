Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 19.10.2019 21:59
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 22:18

Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

Cumartesi günleri ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Kim Olmak İster yarışmasında yarışmacıya dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

A: Cinas

B: Asonans

C: Palindrom

D: Akrostiş

Doğru Cevap:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriTersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri