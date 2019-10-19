ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Hangi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Hangi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
A: Fransızca
B: İsveçce
C: Fince
D: Danca
Doğru Cevap: Fransızca
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