TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Halil Halid İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarıyor ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Ahmet Paşa'nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa'nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa'yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid'in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır.