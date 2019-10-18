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  • 18.10.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 18:39

Gürses'in çocukluğunu oynayan ? , nerelidir?

Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Gürses'in hayat hikayesini anlatan bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Müslüm filminde çocukluğunu canlandırıyor. Bu nedenle izleyiciler şimdi 'in çocukluğunu oynayan sorusuna yanıt arıyor. Peki, , nerelidir? İşte hayatı...

Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir?

"Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler Müslüm filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğuna Şahin Kendirci hayat veriyor. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nerelidir?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmiştir.

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