"Müslüm Baba" olarak bilinen ve milyonlarca vatandaş tarafından dinlenen Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi izleyicisiyle buluşuyor. Filmi ekranlarda gören izleyiciler Müslüm filmi hakkında araştırmalar yapıyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğuna Şahin Kendirci hayat veriyor. Peki, Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nerelidir?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da doğmuştur. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmiştir.