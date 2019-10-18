Müslüm filmi, Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müslüm filmi izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler arama motorlarında Müslüm filmi oyuncuları kimler sorusuna yanıt arıyor. İşte Müslüm filmi konusu ve filme dair merak edilenler...

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Timuçin Esen Müslüm Gürses'i, Zerrin Tekindor ise Muhterem Nur'u canlandırıyor. Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli, Şahin Kendirci bulunuyor.