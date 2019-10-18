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  • 18.10.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:35

? 18 Ekim kim oldu? İşte haftanın sonuçları

'nin haftaiçi her gün saat 13.00'te izleyicisiyle buluşan programında haftanın finalinde yaşanan olaylar merakla takip edildi. Haftanın final bölümü gününde Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı sevilen programda haftanın birincisinin kim olduğu ve yarışmaya hangi gelin ve kaynananın ismi merakla araştırılıyor. Peki, kim oldu? 'dan kim elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta programı izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son bölümde Kübra, kimi tüyolaşırken yakaladığını söylemesi ortalığın karışmasına neden oldu. Şimdi izleyiciler haftanın final bölümünde birinci olan ismi ve kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 18 Ekim Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte programda yaşanan olaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da hangi gelin ve kaynananın yarışmaya veda ettiği belli oldu. Gelin Kübra ve kaynanası Hatice Hanım yarışmaya veda etti.

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