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  • 18.10.2019 14:48
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 14:48

'de 4. sezon heyecanı! La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonu büyük beğeni toplamıştı. Dizinin yönetmeni '4. sezon olacak mı?' sorularına, olumlu yanıt vermişti. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman?

La Casa De Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı mı? 3. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkan La Casa De Papel'de 4. sezon hazırlıkları sürüyor. La Casa De Papel'in 3. sezonunun bitmesinin ardından 4. sezon ile ilgili araştırmalar başlamıştı. Müjdeli haber dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan geldi. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel 4. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

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