Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.10.2019 22:59
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 23:07

528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Rıza Baba Mesut'a yeni bir görev veriyor!

Bu akşam 527. bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'da heyecan yine doruktaydı. Yeni bölümde Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet’e anlatınca Rafet, İsmail’i umursamayıp kaçmaya başladı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Mesut ve Selin, Şükran'ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut'a bir görev veriyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem'in anne ve babası perişan haldedir. Tunç'a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet'e anlatınca Rafet, İsmail'i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi'yi rehin alır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriArka Sokaklar 528. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Rıza Baba Mesut'a yeni bir görev veriyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri