Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'da ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Mesut ve Selin, Şükran'ın düğününe gitmeye hazırlanırken Rıza Baba, Mesut'a bir görev veriyor. Bölümün sona ermesinin ardından Arka Sokaklar 528. bölüm fragmanını beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem'in anne ve babası perişan haldedir. Tunç'a da dikiş atılır. Tinerci çocuklar olanı biteni Rafet'e anlatınca Rafet, İsmail'i umursamayıp kaçmaya başlar. Tinerci çocuklardan biri Ezgi'yi rehin alır.