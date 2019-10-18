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  • Son Güncelleme: 19.10.2019 18:39

93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid ihaneti sorgulamaya başlıyor

Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan bu akşam 92. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu bölümde Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa'yla görüşmek için harekete geçiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde ortalık iyice karışmaya başladı. Yeni bölümde Halil Halid İmro örgütüne silah satılmasını engellemeyi başarıyor ama bu aynı zamanda da başına yeni bir dert açıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 93. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid Ahmet Paşa'nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa'nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa'yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid'in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır.

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