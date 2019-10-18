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  • Son Güncelleme: 18.10.2019 23:10

izle! Miran ve Reyyan aralarındaki bağı güçlendiriyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam ediyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte canlı izle seçeneği...

ATV CANLI YAYIN

Yayınlandığı günden bu yana izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai dizisinin yeni bölümü çok konuşulacak. Heyecan dolu bölümde Miran ve Reyyan tüm zorlu koşullara rağmen çıktıkları yolda herkese karşı savaşını sürdürmeye karar veriyor. İzleyiciler şimdi de neler yaşanacağını merak ediyor. seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

MİRAN HATASINI TELAFİ ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

HAZAR ESKİ BİR TANIDIĞIYLA GÖRÜŞÜYOR

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.

HAZAR ŞADOĞLU NE YAPACAK?

Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?

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