Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? 5 sezon boyunca TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterine hayat vereceği dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, 2019 Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: