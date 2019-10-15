Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan ve her izlediğimizde bizi defalarca güldüren Süt Kardeşler filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İzleyiciler filmi merakla takip ederken Süt Kardeşler filmi kaç yılında ve nerede çekildi sorusuna da yanıt arıyor. İşte Süt Kardeşler filmi oyuncuları ve konusuna dair bilgiler...

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. Film İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.