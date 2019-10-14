Zalim İstanbul bugün neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Kanal D yayın akışı

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise heyecanla Zalim İstanbul bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda izleyiciler Zalim İstanbul dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını da merakla araştırıyor. Peki, 14 Ekim Pazartesi Kanal D yayın akışında neler yer alıyor? İşte cevabı...

ZALİM İSTANBUL BU AKŞAM NEDEN YOK?

Zalim İstanbul dizisinin yerine bu akşam saat 20.00'de Aslı Gibidir filmi izleyici karşısına çıkacak. Zalim İstanbul'un bu akşam Türkiye-Fransa maçı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor.