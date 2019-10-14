Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam Show TV'de izleyici karşısına çıkmadı. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise heyecanla Çukur bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda izleyiciler Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını da merakla araştırıyor. Peki, 14 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışında neler yer alıyor? İşte akışta yer alan program ve diziler...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur dizisinin yerine bu akşam saat 20.00'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkacak. Dizinin özet bölümü ise saat 22.15'te yayınlanacak. Çukur'un bu akşam Türkiye-Fransa maçı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor.