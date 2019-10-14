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  • 14.10.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:43

? Çukur 72. yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Bugün Show TV yayın akışında Çukur dizisinin yeni bölümünün yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte 14 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışı...

Çukur dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur bu akşam Show TV'de izleyici karşısına çıkmadı. Diziyi ekranlarda göremeyen izleyiciler ise heyecanla Çukur bugün neden yok sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda izleyiciler Çukur dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını da merakla araştırıyor. Peki, 14 Ekim Pazartesi Show TV yayın akışında neler yer alıyor? İşte akışta yer alan program ve diziler...

ÇUKUR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çukur dizisinin yerine bu akşam saat 20.00'de Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkacak. Dizinin özet bölümü ise saat 22.15'te yayınlanacak. Çukur'un bu akşam Türkiye-Fransa maçı nedeniyle izleyici karşısına çıkmadığı tahmin ediliyor.

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