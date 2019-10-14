Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 14.10.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 14:26

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: İktidar ve cihan devleti müjdesi! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman'ın ilk sezonu için geri sayım başladı. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında Osman Bey'e iktidarı kuracağı cihan devleti müjdeleniyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

İktidar ve cihan devleti müjdesi!

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında, dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri veriyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: İktidar ve cihan devleti müjdesi! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri