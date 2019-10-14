Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı: İktidar ve cihan devleti müjdesi! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği Kuruluş Osman dizisi için geri sayım başladı. Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında, dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri veriyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.