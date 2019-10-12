ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?
A: Yıldız
B: Gece
C: Yağmur
D: Rüzgar
Doğru Cevap: A: Yıldız
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