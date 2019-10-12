ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum dizeli Boynumun Borcu şiirinin yazarı kimdir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Leman Hanım, Size bir şiir borcum vardı ya, İşte onu ödüyorum şiirinin yazarı kimdir?

A: Melih Cevdet Anday

B: İlhan Berk

C: Metin Eloğlu

D: Ergin Günçe

Doğru Cevap: Metin Eloğlu