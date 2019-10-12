ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?

A: Kuzey paralelleri

B: Güney Paralalleri

C: Doğu Meridyenleri

D: Batı Meridyenleri

Doğru Cevap: C: Doğu Meridyenleri