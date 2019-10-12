ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
A: Kuzey paralelleri
B: Güney Paralalleri
C: Doğu Meridyenleri
D: Batı Meridyenleri
Doğru Cevap: C: Doğu Meridyenleri
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