ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?

A: Hepçil

B: Hepobur

C: Omnivor

D: Karnivor

Doğru Cevap: D-Karnivor