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  • 12.10.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 21:11

Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Geçen aydan önceki ay Mart ise önümüzdeki aydan sonraki ay nedir?

A: Mart

B: Mayıs

C: Haziran

D: Temmuz

Doğru Cevap: D-Temmuz

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