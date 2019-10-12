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  • 12.10.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 22:55

Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Tengeç Niçin yan yan gidersin? dediklerinde ne der?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru :Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

A: Balıkları saygımdan

B: Senin yanın benim düzüm

C: Serde kabadayılık var

D: Akrepten farkım olsun

Doğru Cevap: Serde kabadayılık var

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