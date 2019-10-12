Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 12.10.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 22:47

Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Olmak İster'de yarışmacıya dikkat çeken bir soru yöneltildi. Soruda, "Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?" ifadelerine yer verildi. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Can Bartu hangi iki spor dalında yer almış bir sporcudur?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?

A: Tenis ve yüzme

B: Yüzme ve futbol

C: Futbol ve basketbol

D: Basketbol ve tenis

Doğru Cevap: C: Futbol ve basketbol

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriCan Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri