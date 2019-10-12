ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?

A: İngiltere

B: Almanya

C: Fransa

D: İtalya

Doğru Cevap: B:Almanya