ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken bir soru soruldu. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya "Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?" sorusu yönetildi. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri şimdi bu soruya yanıt arıyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?
A: İngiltere
B: Almanya
C: Fransa
D: İtalya
Doğru Cevap: B:Almanya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.