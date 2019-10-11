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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:55

yayın akışında bugün neler var? 11 Ekim saat kaçta? Canlı yayın bilgileri

yayın akışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün oynanacak EURO 2020 Elemeleri Türkiye-Arnavutluk maçı TRT 1'de ekranlara gelecek. Futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? 11 Ekim nda bugün neler var?

TRT 1 yayın akışında bugün neler var?

Türkiye - Arnavuyluk maçı saat kaçta? yayın akışında, Türkiye İzlanda maçının canlı yayın bilgileri yer alıyor. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oOynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlıbiyet ile 15 puanı toplayarak liderlik koltuğunda oturan Türkiye, grubun yedinci karşılaşmasında Arnavutluk ile karşılaşacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı, son karşılaşmasında Moldova'yı 4-0 mağlup etmişti. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 11 Ekim nda bugün neler var? ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7. maçına çıkacak olan Türkiye, Arnavuyluk ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma, bugün saat 21.45'te başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 EKİM 2019)

05:15: Benim Adım Melek

08:30: Elimi Bırakma

11:45: İmparatoriçe Ki

13:00: Aileler Yarışıyor

15:00: Benim Adım Melek

19:00: Ana Haber

20:00: Seksenler

21:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

22:45: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Arnavutluk

23:45: Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00: Şampiyon

03:35: Türk Sineması "Keloğlan Aramızda"

05:00: İyilik Kulübü

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